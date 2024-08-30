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08:46, 30 августа 2024Мир

Харрис ответила на слова Трампа о смене расы ради выборов

CNN: Харрис назвала слова Трампа о смене расы ради выборов надоевшим сценарием

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Слова экс-президента США Дональда Трампа о смене расы в политических целях являются «надоевшим сценарием». Об этом заявила кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис в своем первом предвыборном интервью каналу CNN.

«Его слова — это все тот же старый и надоевший сценарий. Следующий вопрос, пожалуйста», — ответила Харрис на соответствующий вопрос.

1 августа Дональд Трамп заявил, что Камала Харрис «внезапно поменяла свою идентичность» и стала чернокожей, хотя раньше считалось, что она индийского происхождения. Таким образом он намекнул, что его соперница «изменила свою расу» ради победы в президентских выборах США, которые пройдут 5 ноября 2024 года. В то же время последний опрос показал преимущество Харрис над Трампом.

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      Дарья Устьянцева
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