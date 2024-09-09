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22:00, 9 сентября 2024Мир

Израиль попросил у членов Конгресса США пригрозить ЮАР последствиям из-за иска в суд ООН

Axios: Израиль попросил у конгрессменов пригрозить ЮАР из-за иска в суд ООН

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Израильские власти просят членов Конгресса США пригрозить ЮАР последствиями из-за иска в Международный суд ООН по обвинению в геноциде палестинцев в секторе Газа, сообщает Axios со ссылкой на телеграмму МИД Израиля.

Там призвали парламентариев начать работать с законодателями на федеральном уровне и уровне штатов, чтобы заставить страну изменить политику по отношению к Израилю и не продвигать иск в суде.

В частности, в МИД предложили пригрозить приостановкой торговых отношений США с ЮАР. Тем не менее, как пишет Axios, это вряд ли произойдет, потому что США хотят сохранить отношения с африканской страной, чтобы противостоять влиянию России и Китая.

В начале сентября президент США Джо Байден заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху делает недостаточно для того, чтобы достичь заключения сделки по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. При этом, по словам американского лидера, сделка Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС скоро может быть достигнута.

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      Сергей Грехов
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