Известная модель появилась на публике со скотчем на груди вместо бюстгальтера

Известная шведская модель с индийско-австралийскими корнями Келли Гейл вышла в свет в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

29-летняя манекенщица поделилась кадрами с одного из крупнейших в мире фестивалей искусств — Burning Man, который состоялся в Неваде, США. Во время мероприятия она носила прозрачный наряд из сетки. При этом знаменитость заклеила грудь черным скотчем, выбрав его вместо бюстгальтера.

Также модель надела черную кожаную портупею, золотистое ожерелье и массивные серьги в виде скорпионов. В то же время она уложила волосы в косу, в которую вплела цветные нити, и примерила черные солнцезащитные очки.

В июне обнаженные модели в скотче вместо бикини станцевали брейк-данс на подиуме в рамках Недели пляжной моды в Майами, США.