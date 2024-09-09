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13:46, 9 сентября 2024Ценности

Кейт Мосс рассказала о травле в начале работы моделью

Супермодель Кейт Мосс рассказала, что ее обвиняли в пропаганде анорексии

Фото: Photo Image Press / Globallookpress.com

Британская супермодель Кейт Мосс рассказала о травле в начале карьеры. Соответствующий фрагмент из документального фильма Disney+ приводит издание Daily Mail.

По словам манекенщицы, люди подходили к ней на улице и обвиняли ее в пропаганде расстройств пищевого поведения. «Родители подходили ко мне и говорили: "У моей дочери анорексия". Это было ужасно», — посетовала она.

Мосс предположила, что такая реакция окружающих была из-за того, что они не привыкли видеть худых людей. «Я думаю, тогда люди не привыкли видеть худых моделей. Если я была бы пышной, то это не было бы проблемой. Просто мое тело отличалось от тех, кто работал до меня на подиуме», — пояснила она.

В июне фанаты заподозрили Кейт Мосс в употреблении запрещенных веществ.

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      Мария Винар
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