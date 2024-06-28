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14:47, 28 июня 2024Ценности

Кейт Мосс заподозрили в употреблении наркотиков

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Фанаты заподозрили британскую супермодель Кейт Мосс в употреблении запрещенных веществ. Соответствующие публикация и комментарии появились на странице итальянского издания L'officiel в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Журналисты запечатлели 50-летнюю манекенщицу среди гостей модного показала люксового бренда Dior. На размещенном видео знаменитость предстала в остроносых черных туфлях и сером костюме, состоявшем из пиджака и шорт.

Подписчики журнала обратили внимание на странное поведение Мосс, о чем принялись писать в комментариях под роликом. «Она на наркотиках», «Она явно под кайфом», «Какая-то она нервная», «Очевидный синдром зависимости», «Вижу, что страсть к наркотикам у нее до сих пор жива», — высказывались они.

В январе Лотти Мосс, младшая сестра модели, раскрыла подробности зависимости от алкоголя и наркотиков. В размещенном видео 26-летняя манекенщица рассказала, что модельная индустрия способствовала развитию у нее депрессии и тревоги.

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      Мария Винар
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