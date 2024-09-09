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14:27, 9 сентября 2024Россия

Минобороны отчиталось о ситуации в Курской области

Минобороны России сообщило об отражении трех атак ВСУ в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска за сутки отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Эти и другие подробности журналистам сообщили в Минобороны России.

«Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три атаки противника в направлении населенных пунктов Михайловка, Черкасская Конопелька и 10-й Октябрь», — говорится в сообщении.

Помимо того, удалось сорвать попытки атак в направлении Малой Локни, Коренево, Кемяное и Мартыновки. Противник в результате этих действий потерял до 25 человек, а также три боевые бронированные машины. Среди них была MaxxPro, произведенная в США.

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Ранее жительница Курской области рассказала, как спасалась в реке от дронов ВСУ. «Мы на лодке, на моторной лодке [плыли]. Нас переправили. А потом снова дроны, пришлось в реке прятаться. Бабке стоять час в реке пришлось», — рассказала она.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

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      Никита Абрамов
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