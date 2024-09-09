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10:05, 9 сентября 2024Россия

Жительница Курской области рассказала о спасении от дронов ВСУ в реке

Жительница Курской области Валентина: от дронов ВСУ пришлось спасаться в реке

Фото: Yulii Zozulia / Globallookpress.com

Эвакуировавшимся жителям Курской области приходилось прятаться от налетов дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в реке. Об этом рассказала представившаяся Валентиной жительница региона, ее слова приводит ТАСС.

По словам Валентины, люди были вынуждены провести в воде целый час ради спасения. «Мы на лодке, на моторной лодке [плыли]. Нас переправили. А потом снова дроны, пришлось в реке прятаться. Бабке стоять час в реке пришлось», — рассказала она.

Ранее житель Курска Сергей Катречко, искавший почти неделю собственную мать, рассказал, что женщина за 14 часов прошла почти 50 километров пешком, спасаясь от обстрелов и эвакуируясь из приграничной Суджи.

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более месяца. Сообщалось, что ВСУ расстреливали автомобили с мирными жителями из танков, а также занимались в Курской области мародерством.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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