Мишустин прибыл с визитом в Узбекистан

Премьер Мишустин прибыл в Ташкент с официальным визитом

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Ташкент с официальным визитом, сообщает ТАСС.

Сообщается, что глава правительства будет находиться в Узбекистане с 9 по 10 сентября.

В первый день Мишустин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов посетят несколько мемориальных комплексов, а на 10 сентября запланирована встреча с главой республики Шавкатом Мирзиеевым.

Ранее в Узбекистане предложили запретить советскую идеологию. По словам замспикера парламента республики Алишера Кадырова, узбекский народ подвергался дискриминации и унижениям в СССР.