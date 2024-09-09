Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:29, 9 сентября 2024Бывший СССР

Мишустин прибыл с визитом в Узбекистан

Премьер Мишустин прибыл в Ташкент с официальным визитом

Фото: Russian Government / Globallookpress.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Ташкент с официальным визитом, сообщает ТАСС.

Сообщается, что глава правительства будет находиться в Узбекистане с 9 по 10 сентября.

В первый день Мишустин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов посетят несколько мемориальных комплексов, а на 10 сентября запланирована встреча с главой республики Шавкатом Мирзиеевым.

Ранее в Узбекистане предложили запретить советскую идеологию. По словам замспикера парламента республики Алишера Кадырова, узбекский народ подвергался дискриминации и унижениям в СССР.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Подполье сообщило о подготовке на Украине полумиллионной «армии вторжения». Где ВСУ хотят нанести удар?

      Си Цзиньпин выразил надежду на окончание конфликта на Украине

      Подглядывавшего за квартирантками через камеры россиянина задержали

      Организаторов концертов Шуры обвинили в мошенничестве

      Tesla изобрела беспроводную зарядку для автомобилей

      На Украине потребовали принять законопроект о тотальном видеонаблюдении

      Премьер Словакии осудил нацистскую символику ВСУ

      В России снизили прогноз сбора пшеницы

      Украина ужесточила лимиты на расчеты картами за рубежом

      Россиянам назвали способы отсрочить износ одежды

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше