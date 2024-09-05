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14:22, 5 сентября 2024Бывший СССР

В Узбекистане предложили запретить советскую идеологию

Депутат Кадыров: в Узбекистане необходимо запретить советскую идеологию

Фото: Cao Yang / XinHua / Globallookpress.com

В Узбекистане необходимо официально запретить пропаганду советской идеологии и символики. Об этом заявил заместитель спикера законодательной палаты парламента Узбекистана и лидер партии «Национальное возрождение» Алишер Кадыров, передает «Фергана».

Парламентарий сделал это заявление в связи с историей самаркандского пенсионера, который хотел восстановить Советский Союз. Его признали виновным по статье о посягательстве на конституционный строй Узбекистана и осудили на три года ограничения свободы. Кадыров поддержал это решение.

«Узбекский народ подвергался дискриминации, был унижен властями СССР и до сих пор залечивает раны прошлого. Советская идеология, отвергавшая нации, ценности и веру, навредила не только нашему народу, но и всему человечеству, и эти явления продолжают оставаться бедой», — сказал он.

Депутат заключил, что советский период истории следует обсуждать, но его одобрение должно считаться преступлением и предательством народа

Ранее посол России в Узбекистане Олег Мальгинов рассказал о развитии отношений с республикой и заявил, что шаги Узбекистана по укреплению всестороннего сотрудничества высоко ценятся Россией. Он сообщил, что отношения Москвы и Ташкента развиваются и в рамках Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества, Организации Объединенных Наций и других площадок.

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      Илья Таксюр
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