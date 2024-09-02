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10:01, 2 сентября 2024Бывший СССР

Посол России в Узбекистане рассказал о развитии отношений с республикой

Мальгинов: в России высоко ценят укрепление сотрудничества с Узбекистаном

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Шаги Узбекистана по укреплению всестороннего сотрудничества высоко ценятся Россией. Об этом рассказал посол в республике Олег Мальгинов, передает РИА Новости.

«В России высоко ценят шаги по укреплению обращенного в будущее всестороннего сотрудничества, стратегического партнерства и союзничества между нашими странами и народами», — заявил дипломат. По его словам, визит президента России Владимира Путина в Узбекистан в мае является наглядным примером развивающихся отношений.

Дипломат добавил, что отношения Москвы и Ташкента развиваются и в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Организации Объединенных Наций (ООН) и других площадок.

Ранее стало известно, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали Договор о союзнических отношениях. Также были подписаны соглашения о сотрудничестве между Национальной гвардией Узбекистана и Министерством внутренних дел Азербайджана и ряд других документов.

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      Валентин Карант
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