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22:49, 9 сентября 2024Мир

В Молдавии допустили возобновление закупок полного объема газа у «Газпрома»

Минэнерго Молдавии допустило возврат к закупкам полного объема газа у «Газпрома»

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Молдавия может возобновить закупки газа у российского «Газпрома» в полном объеме, заявил глава Минэнерго республики Виктор Парликов, передает телеканал ТВ-8.

По его словам, окончательные решения о закупке будут приниматься на основе экономической целесообразности и реальных объемов предложений. «Если цена у "Газпрома" будет ниже, чем у других поставщиков, то почему бы и нет», — допустил министр возврат к закупкам.

Он добавил, что «Молдовагаз» самостоятельно решает, когда и по каким ценам закупать газ. Компания ориентируется на рыночные условия и предложения от международных трейдеров.

Ранее сообщалось, что Молдавия позволит Приднестровью покупать российский газ после истечения срока действия соглашения о транзите с Украиной в конце 2024 года.

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      Марина Совина
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