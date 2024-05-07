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16:56, 7 мая 2024Экономика

Молдавия позволит Приднестровью покупать российский газ

Глава Минэнерго Молдавии Парликов: Приднестровье сможет покупать газ из России

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Молдавия позволит Приднестровью покупать российский газ после истечения срока действия соглашения о транзите с Украиной в конце 2024 года. Об этом сообщил министр энергетики республики Виктор Парликов, его слова приводит агентство Reuters.

«Мы не будем препятствовать поставкам российского газа в регион. Мы верим, что вместе с Украиной мы сможем найти способ сохранить спокойствие в Приднестровье», — сказал глава Минэнерго в ходе своего визита в Норвегию. Он также предрек, что Приднестровье просто «развалится», если поставки газа прекратятся.

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Парликов посетил Норвегию для выстраивания сотрудничества между странами, в том числе в сфере энергетики. Осло уже оказывает финансовую поддержку Молдавии в рамках многомиллиардной программы помощи Украине — только на закупку газа в 2023 году в ней было выделено 400 миллионов норвежских крон (36,87 миллиона долларов).

Ранее глава «Молдовагаз» заявил о намерении газораспределительной компании возобновить закупки природного газа у российского энергохолдинга «Газпром» с мая по сентябрь 2024 года. Это необходимо для удовлетворения нужд потребителей правобережья Днестра. При этом другая часть топлива, как уточнил Чебан, будет закупаться на конкурентных условиях у других иностранных энергетических партнеров Молдавии.

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