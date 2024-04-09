«Молдовагаз» захотел возобновить закупки газа у «Газпрома»

«Молдовагаз» захотел вернуться к закупкам газа у «Газпрома» в мае-сентябре

«Молдовагаз» захотел возобновить закупки газа у российского «Газпрома». Об этом заявил глава компании Вадим Чебан, его слова приводит РИА Новости.

«Молдовагаз» планирует вернуться к таким поставкам в период с мая по сентябрь. Газ будет использован для обеспечения нужд потребителей правобережья Днестра, отметил он. По словам Чебана, поставками от «Газпрома» в указанный срок компания сможет покрыть часть потребления газа, другая часть будет закупаться на конкурентных условиях.

Выбирая таким образом поставщика газа, «Молдовагаз» рассчитывает «сбалансировать» минимальную стоимость топлива и «обеспечить потребителей природным газом в условиях доступности, наличия, надежности, непрерывности, качества и прозрачности», заявил руководитель молдавской компании. При этом компания не против дальнейшего сотрудничества с государственной Energocom, так как эта компания пользуется поддержкой молдавского правительства.

С декабря 2022 года «Молдовагаз» получает газ от госпредприятия Energocom и российского «Газпрома». Российский газ поставляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами в хранилищах в Румынии и на Украине. Контракт с Energocom на поставки газа для жителей правого берега Днестра прекратит действовать с 1 мая 2024 года.

Ранее Чебан рассказал, что с ноября 2021 года по ноябрь 2022-го Молдавия сэкономила 553 миллиона долларов на покупке российского газа. По словам Чебана, контракт с «Газпромом» был завизирован Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ), прошел согласование Наблюдательного совета компании и был одобрен общим собранием акционеров АО «Молдовагаз».