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20:39, 13 февраля 2024Экономика

Молдавия оценила объем сэкономленных на покупке российского газа средств

Глава «Молдовагаза» Чебан: Молдавия сэкономила $553 млн на покупках у «Газпрома»

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

С ноября 2021 года по ноябрь 2022-го Молдавия сэкономила 553 миллиона долларов на покупке российского газа. Объем сэкономленных средств оценил глава «Молдовагаза» Вадим Чебан.

По словам Чебана, контракт с «Газпромом» был завизирован Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ), прошел согласование Наблюдательного совета компании и был одобрен общим собранием акционеров АО «Молдовагаз».

«Для всех интересующихся деталями подписания контракта на поставку природного газа в октябре 2021 года, в очередной раз, на цифрах, наглядно объясняю преимущества указанной сделки. Это не высшая математика — необходимо просто сравнить показатели биржевой стоимости с ценой, предоставленной "Газпромом"», — объяснил он.

С декабря 2022 года «Молдовагаз» получает газ от госпредприятия Energocom и российского «Газпрома». Российский газ поставляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами в хранилищах в Румынии и на Украине.

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В 2023 году европейская страна отказалась от поставок российского газа в пользу покупок топлива на бирже. Таким образом Молдавия сэкономила около 60 миллионов евро, отметил глава Минэнерго республики Виктор Парликов. Однако, если «Газпром» предложит выгодную цену, в стране могут вернуться к поставкам из России для правого берега Днестра.

В сентябре норвежская Wikborg Rein Advokatfirma AS и британская Forensic Risk Alliance завершили аудит исторического долга «Молдовгаза» перед «Газпромом». По их подсчетам, реальная задолженность компании составляет только 8,6 миллиона долларов вместо требуемых 709 миллионов. В ответ на нежелание признавать результаты аудита Молдавия объявила о курсе на отказ от закупок российского газа.

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      Вячеслав Агапов
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