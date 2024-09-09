Среда обитания
Все
08:36, 9 сентября 2024Среда обитания

Москвичи сдали на переработку сотни килограммов батареек

Жители Москвы за лето 2024 года сдали на переработку около 300 кг батареек

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Посетители столичных ярмарок за лето 2024 года сдали на переработку 300 килограммов батареек, сообщила пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы.

Контейнеры для сбора установили на площадках ярмарок в начале июня, с тех пор на переработку на завод в Челябинске отправили 300 килограммов использованных элементов питания. Из полученного сырья производят шариковые ручки и краску.

Сохранение окружающей среды является основным приоритетом московских ярмарок. Ярмарки работают всю неделю, кроме понедельника, с 10:00 до 20:00. На прилавках представлены экологически чистые продукты фермеров и крестьянских хозяйств более чем из 40 регионов России. В настоящее время на десяти площадках можно получить экологичную холщовую сумку для покупок.

Ранее стало известно, что за жители Подмосковья сдали на переработку 800 тонн бытовой техники через пункты приема «Мегабак». Больше всего бытовых отходов сдали жители округа Королев — 455 тонн. Второе и третье место заняли Дмитровск с 78 тоннами и Егорьевск с 31 тонной соответственно.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Александр Масляков два года боролся с раком. Как прошли последние дни его жизни?

      Москвичи сдали на переработку сотни килограммов батареек

      Названа возможная цель удара Израиля по Сирии

      Пленный солдат ВСУ рассказал об избиении мирного жителя под Суджей

      В подконтрольной ВСУ части Запорожской области сообщили о повреждении инфраструктуры

      Бывшая соперница Трампа предложила ему помощь в предвыборной кампании

      Союзники Трампа усомнились в его способности выиграть дебаты с Харрис

      Россиянин из-за ревности напал с ножом на знакомого и попал под суд

      Командир «Ахмата» рассказал о попытках прорыва ВСУ в Курской области

      Российским металлургам потребовалась защита от украинского и китайского проката

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше