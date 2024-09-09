Москвичи сдали на переработку сотни килограммов батареек

Жители Москвы за лето 2024 года сдали на переработку около 300 кг батареек

Посетители столичных ярмарок за лето 2024 года сдали на переработку 300 килограммов батареек, сообщила пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы.

Контейнеры для сбора установили на площадках ярмарок в начале июня, с тех пор на переработку на завод в Челябинске отправили 300 килограммов использованных элементов питания. Из полученного сырья производят шариковые ручки и краску.

Сохранение окружающей среды является основным приоритетом московских ярмарок. Ярмарки работают всю неделю, кроме понедельника, с 10:00 до 20:00. На прилавках представлены экологически чистые продукты фермеров и крестьянских хозяйств более чем из 40 регионов России. В настоящее время на десяти площадках можно получить экологичную холщовую сумку для покупок.

Ранее стало известно, что за жители Подмосковья сдали на переработку 800 тонн бытовой техники через пункты приема «Мегабак». Больше всего бытовых отходов сдали жители округа Королев — 455 тонн. Второе и третье место заняли Дмитровск с 78 тоннами и Егорьевск с 31 тонной соответственно.