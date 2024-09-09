Москвичка лишилась жилья и десятков миллионов рублей из-за мошенников

Жительница Москвы лишилась квартиры и 36 млн руб. после разговора с мошенниками

Жительница Москвы лишилась квартиры и десятков миллионов рублей после разговора с мошенниками. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на собственный источник.

Потерпевшей, которая является юристом по образованию, в начале августа позвонили неизвестные. Собеседники представлялись сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. Злоумышленники запугали женщину и оказывали на нее психологическое давление, чтобы завладеть крупными суммами денег.

С 8 августа по 4 сентября мошенники похитили у пострадавшей более 5 миллионов рублей. Позже они вынудили россиянку взять несколько кредитов в разных банках и продать квартиру, что москвичка и сделала. Общая сумма ущерба достигла 36,3 миллиона рублей. Сейчас по делу проводят доследственную проверку.

Ранее квартиры и крупной суммы денег лишилась жительница Читы. 73-летняя россиянка рассказала, что ей позвонили с незнакомого номера. Собеседник представился сотрудником полиции и сообщил, что мошенники пытаются продать ее квартиру по доверенности. Чтобы сделка не состоялась, пенсионерку призвали самостоятельно продать недвижимость, а вырученные средства передать наличными курьеру. Женщина поверила собеседникам и осталась без жилья.