Россиянка поговорила по телефону с неизвестными и лишилась квартиры

Жительница Читы лишилась квартиры и 9 млн рублей после разговора с мошенниками

Жительница Читы лишилась квартиры и девяти миллионов рублей после разговора с неизвестными. Об этом сообщает управление МВД по Забайкальскому краю.

73-летняя россиянка рассказала, что ей позвонили с незнакомого номера. Собеседник представился сотрудником полиции и сообщил, что мошенники пытаются продать ее квартиру по доверенности. Чтобы сделка не состоялась, пенсионерку призвали самостоятельно продать недвижимость, а вырученные средства передать наличными курьеру. Женщина поверила собеседникам и осталась без жилья.

Курьера мошенников поймали и установили его личность — им оказался 30-летний житель Кургана. Для задержания пособника злоумышленников читинским оперативникам пришлось выехать в Тюменскую область и доставить мужчину в столицу Забайкалья. Сейчас возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее по похожей схеме жилья лишилась пенсионерка из Астрахани. Женщина поверила мошенникам и согласилась заработать на инвестиционной платформе. Для этого ее убедили продать квартиру и передать деньги курьеру.