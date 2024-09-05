Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:20, 5 сентября 2024Экономика

Россиянка поговорила по телефону с неизвестными и лишилась квартиры

Жительница Читы лишилась квартиры и 9 млн рублей после разговора с мошенниками

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Жительница Читы лишилась квартиры и девяти миллионов рублей после разговора с неизвестными. Об этом сообщает управление МВД по Забайкальскому краю.

73-летняя россиянка рассказала, что ей позвонили с незнакомого номера. Собеседник представился сотрудником полиции и сообщил, что мошенники пытаются продать ее квартиру по доверенности. Чтобы сделка не состоялась, пенсионерку призвали самостоятельно продать недвижимость, а вырученные средства передать наличными курьеру. Женщина поверила собеседникам и осталась без жилья.

Курьера мошенников поймали и установили его личность — им оказался 30-летний житель Кургана. Для задержания пособника злоумышленников читинским оперативникам пришлось выехать в Тюменскую область и доставить мужчину в столицу Забайкалья. Сейчас возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее по похожей схеме жилья лишилась пенсионерка из Астрахани. Женщина поверила мошенникам и согласилась заработать на инвестиционной платформе. Для этого ее убедили продать квартиру и передать деньги курьеру.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      «Кто не учит — не пускать». Лидер «Единой России» призвал заставлять детей мигрантов осваивать русский язык

      Президент Польши обвинил премьера страны в сотрудничестве с ФСБ

      Страны ОПЕК+ достигли важной договоренности по нефти

      В Сбере призвали бизнес адаптироваться к изменениям климата

      На ВЭФ рассказали о строительстве сотен мусороперерабатывающих заводов в России

      Российские регионы предупредили о внезапных расходах из-за таяния вечной мерзлоты

      Россиянина задержали за насилие над школьницей в лифте в День знаний

      Промес перешел в клуб из Дубая

      В США сочли предупреждением удар России по Полтаве

      Крупный пожар начался на российском заводе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше