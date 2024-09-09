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12:18, 9 сентября 2024Бывший СССР

На Украине автобус с военными ВСУ попал в ДТП

«Страна.ua»: во Львовской области автобус с военными ВСУ попал в ДТП

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Во Львовской области автобус с военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в ДТП. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«ДТП произошло в 3:30 ночи на трассе Киев — Чоп в Стрыйском районе», — говорится в публикации.

Уточняется, что автобус с солдатами ВСУ столкнулся с грузовым автомобилем. В результате пострадали 12 бойцов, водителю автобуса выжить не удалось.

9 сентября стало известно о ДТП в Киевской области с участием советника главы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Ярослава Олейника. Сообщалось, что украинский военный наехал на лежавшего на дороге дикого кабана, после чего не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения и врезался в машину чиновника.

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      Екатерина Грищенко
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