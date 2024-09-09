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10:40, 9 сентября 2024Бывший СССР

На Украине погиб куратор направления дронов в Минстратегпроме

Куратор направления дронов в Минстратегпроме Олейник погиб в ДТП под Киевом
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Aleksandr Gusev / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Киевской области в ДТП погиб советник главы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины (Минстратегпром) Ярослав Олейник. Об этом сообщила замглавы министерства Анна Гвоздяр, передает УНИАН.

Украинский военный на автомобиле Mitsubishi L-200 совершил наезд на лежавшего на дороге дикого кабана, из-за чего потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mitsubishi Pagero Олейника. Олейник с женой погибли на месте ДТП от полученных травм. Водитель Mitsubishi L-200 доставлен в больницу.

Ранее 14 человек стали жертвами ДТП в Ровненской области. Среди жертв был шестилетний ребенок.

До этого в марте во Львове из-за тумана произошло массовое ДТП: столкнулись 27 автомобилей. Авария случилась на Скниловском мосту, однако никто из участников аварии не пострадал.

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      Илья Таксюр
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