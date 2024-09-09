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18:43, 9 сентября 2024Интернет и СМИ

На Украине обвинили Зеленского во вранье о числе дезертиров ВСУ

Журналистка Панченко заявила, что президент Зеленский скрывает число дезертиров

Фото: Jens Büttner / Pool / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский скрывает настоящее число солдат, дезертировавших из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В этом его обвинила украинская журналистка Диана Панченко в посте, опубликованном в соцсети X.

«Военный сообщил мне шокирующий факт. 200 тысяч солдат дезертировали из украинской армии! Это как вся армия бундесвера! Зеленский врет и занижает число дезертиров?» — задалась она вопросом.

Ранее украинский журналист Владимир Бойко назвал предположительное число дезертиров из рядов ВСУ. Он также заявил, что их количество может достигать 200 тысяч человек.

До этого комбат отдельного стрелкового батальона ВСУ Роман Ковалев оценил численность дезертировавших солдат. По его словам, до 30 процентов солдат самовольно оставляют службу в частях.

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      Мария Большакова
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