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21:38, 9 сентября 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли ожидания от Зеленского после слов Нуланд

Экс-советник Соскин: слова Нуланд о переговорах показывают ненужность Зеленского
Виктория Нуланд

Виктория Нуланд. Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал заявление экс-заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что Украина приняла решение не заключать Стамбульские договоренности с Россией после диалога с США и Великобританией. Об этом он высказался в своем блоге на YouTube.

Соскин раскрыл ожидания от Зеленского после слов Нуланд и назвал его списанным летчиком. По его мнению, слова Нуланд о переговорах показывают ненужность украинского президента.

«Зеленский уже им не нужен, и они раскрыли своего агента. Видимо, на встрече MI6 и ЦРУ было принято решение, что Зеленского надо куда-то каким-то образом отправить», — сказал он.

Ранее Нуланд раскрыла роль США в срыве Стамбульских соглашений. «Украинская делегация стала задавать вопросы о том, хороша ли эта сделка. И именно в этот момент она распалась», — рассказала она.

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      Марина Совина
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