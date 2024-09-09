Экс-советник Соскин: слова Нуланд о переговорах показывают ненужность Зеленского

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал заявление экс-заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что Украина приняла решение не заключать Стамбульские договоренности с Россией после диалога с США и Великобританией. Об этом он высказался в своем блоге на YouTube.

Соскин раскрыл ожидания от Зеленского после слов Нуланд и назвал его списанным летчиком. По его мнению, слова Нуланд о переговорах показывают ненужность украинского президента.

«Зеленский уже им не нужен, и они раскрыли своего агента. Видимо, на встрече MI6 и ЦРУ было принято решение, что Зеленского надо куда-то каким-то образом отправить», — сказал он.

Ранее Нуланд раскрыла роль США в срыве Стамбульских соглашений. «Украинская делегация стала задавать вопросы о том, хороша ли эта сделка. И именно в этот момент она распалась», — рассказала она.