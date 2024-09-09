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13:37, 9 сентября 2024Мир

На Западе назвали Нуланд массовым палачом

Дотком: после срыва Стамбульских соглашений Нуланд стала массовым палачом

Фото: Sarahbeth Maney / Reuters

Экс-заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд является «массовым палачом», так как из-за ее действий были сорваны Стамбульские соглашения. Такое мнение выразил немецкий бизнесмен, основатель файлообменника Megaupload Ким Шмитц, также известный как Ким Дотком, в своем аккаунте социальной сети Х (бывший Твиттер).

«Посмотрите на этого демона, массового палача Викторию Нуланд, смеющуюся в лицо всем украинцам», — отметил предприниматель.

Дотком добавил, что экс-заместитель госсекретаря «признала свое участие» в срыве Стамбульских соглашений. По его мнению, «она виновна» в том, что данная сделка могла бы «предотвратить летальный исход для более миллиона человек и вернула бы Украине большую часть ее территорий».

Ранее Виктория Нуланд заявила, что Украина вышла из Стамбульских соглашений, заключенных с Россией в 2022 году, после консультаций с США. Она добавила, что с точки зрения Вашингтона, детали соглашения якобы не были выгодны украинской стороне.

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      Дарья Устьянцева
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