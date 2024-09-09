Названо главное направление для одиночных путешествий по России

Tvil.ru: главным направлением для одиночных путешествий в сентябре оказался Сочи

Самым популярным направлением для соло-путешествий в сентябре оказался Сочи — на него пришлось 30 процентов одиночных бронирований в первом осеннем месяце. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса бронирования жилья Tvil.ru, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Помимо Сочи, в рейтинг главных городов для отдыха без сопровождения вошла Анапа — доля бронирований составила 14 процентов от общего числа. Также в рейтинге оказался Санкт-Петербург, Москва, Геленджик, Ялта, Феодосия и Евпатория.

Причем дешевле всего переночевать получится в Евпатории, где жилье в среднем обойдется в 2028 рублей за ночь, далее самым выгодным будет отдых в Ялте — в среднем 2487 рублей за ночь, а после Ялты по дешевизне следует Феодосия — 2651 рубль за ночь.

Ранее сообщалось, что главными направлениями для экономного отдыха в пределах России оказались курорты Крыма. Согласно данным аналитиков, меньше всего на проживание в июле россияне могут потратить в поселке Николаевка — в среднем стоимость одних суток обойдется в 2192 рубля. Второе место в рейтинге занял приморский поселок Черноморское, где за ночь туристам придется отдать 2336 рублей.