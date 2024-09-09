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14:27, 9 сентября 2024Экономика

Россияне пожаловались в СК на перенос капремонта на 10 лет

В Новосибирске капремонт в доме перенесли на 10 лет несмотря на дырявую крышу

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Жители одного из многоквартирных домов в Новосибирске пожаловались в Следственный комитет РФ на вечные протечки крыши. О коммунальных проблемах собственники рассказали в видеообращении к главе ведомства Александру Бастрыкину. Запись публикует сообщество «Подслушано Первомайка» во «ВКонтакте».

На кадрах видны большие прорехи в кровле и разводы на потолках в квартирах. «Почему мы должны жить в сырости и плесени? Почему наши дети должны дышать этим воздухом?» — восклицает местная жительница. По словам другой квартировладелицы, вода стекает не только сверху, но и по стенам. Из-за стоящей в доме влаги развелись насекомые.

Жильцы сетуют, что, учитывая такое состояние дома, сроки проведения капремонта были перенесены на 10 лет. Первоначально их наметили на 2019 год, но за три года до начала работ Минэнергетики и ЖКХ актуализировали программу, и сроки сдвинули на 2029-2031 годы. При этом по результатам экспертизы, проведенной за счет местных жителей, кровлю признали аварийной. Хозяева квартир надеются, что Бастрыкин поможет ускорить очередь на капремонт.

Ранее на потопы в квартирах пожаловались барнаульцы. За полгода на претензии жильцов по поводу дырявой крышей в управляющей компании так и не отреагировали. Помимо этого, ремонт в подъезде собственники уже 20 лет проводят на свои средства.

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      Виктория Клабукова
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