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16:16, 21 июня 2024Экономика

Жители российского города пожаловались на потопы в квартирах и бездействие УК

В Барнауле жильцы дома жалуются на вечные потопы в квартирах и бездействие УК

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Потопы в квартирах стали обыкновением для жителей одного из домов в Барнауле. Ремонтировать дырявую кровлю местная управляющая компания не спешит, пишет «Толк».

Речь идет о девятиэтажном доме по улице Кулагина. О протечках жильцы сообщали изданию еще в феврале, однако с тех пор ничего не изменилось. Этим летом, по словам собственников, каждый дождь проверяет их на прочность. «Любой дождь — в квартире потоп. Еду с работы домой со слезами. Каждый раз заливает все сильнее. После первой публикации нашим домом заинтересовались следователи, но это ничего не изменило», — сетует жительница многоэтажки.

За 20 лет жизни в общем коридоре и на лестничной площадке ни разу не проводился ремонт. Деньги на него квартировладельцы собирали самостоятельно. Однако вскоре на стены и потолки вернулись желтые разводы. Вечная течь грозит лишить дом электричества — вода периодически стекает и по щиткам. Есть у собственников и вопросы к входу в подъезд — вторая дверь здесь отсутствует, а в ступени образовалась большая дыра, которую приходится накрывать металлическим листом.

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В то же время состояние здания управляющая компания не оценивает как критическое. «У нас 124 дома. На улице Кулагина, 17 не самый худший, а мы здесь делаем больше, чем на всех других домах. Да, там большие проблемы, но мы их решаем», — поделился директор УК. По его словам, на крыше уже проводится латочный ремонт, а в ближайшее время дом посетит комиссия из горкомитета ЖКХ. По результатам осмотра сроки капремонта могут быть перенесены. В УК добавили, что у данной многоэтажки нет накоплений, из-за чего организации приходится самой субсидировать любые работы. Собственники намерены отказаться от услуг компании и образовать ТСЖ.

Ранее в Челябинске в стенах дома образовались трещины толщиной с ладонь. Как показала экспертиза, дело в техническом подполье, ремонт которого УК отказывается проводить. За самовольный ремонт жильцов могут оштрафовать.

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      Виктория Клабукова
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