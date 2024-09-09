Очевидец рассказал новые подробности о крушении Ан-2 под Москвой

Mash: местный житель пытался спасти пилотов после крушения Ан-2 под Москвой

Местный житель пытался спасти пилотов после крушения Ан-2 под Москвой. Очевидец рассказал новые подробности о происшествии Telegram-каналу Mash.

По данным Mash, самолет потерпел крушение в кукурузном поле возле деревни Ватулино Московской области.

Как рассказал каналу один из местных жителей, который занимается прыжками с парашютом, он увидел, как самолет начал резко терять высоту, и сразу же поехал на место крушения с аптечкой.

С его слов, он вытащил пилотов из судна из-за опасений, что может начаться пожар — у них были разбиты головы, но спасти их уже было нельзя. Позже к месту крушения прибыли две машины МЧС и скорая помощь.

Крушение легкого транспортного самолета произошло днем в понедельник, 9 сентября. По предварительным данным, причиной произошедшего стали неполадки с мотором.