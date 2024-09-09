Раскрыты детали о причинах крушения самолета Ан-2 под Москвой

Mash: крушение самолета Ан-2 под Москвой произошло из-за неполадок с мотором

Крушение самолета Ан-2 под Москвой, по предварительной версии, произошло из-за неполадок с мотором. Детали о причинах происшествия раскрыл Mash в своем Telegram-канале.

По данным канала, экипаж проводил тестовый полет после долгосрочного ремонта. В течение дня, 9 сентября, борт поднимался в воздух трижды.

Как стало известно Mash, во время первых двух взлетов самолет летал по кругу, все проходило штатно, а на третий раз мотор издал странный звук, после чего борт начал резко терять высоту и рухнул на кукурузное поле возле деревни Ватулино.

Крушение легкого транспортного самолета произошло днем в понедельник, 9 сентября. По предварительным данным, на борту находились пилот и его помощник, их спасти не удалось.

