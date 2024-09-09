Начато расследование в связи с крушением самолета под Москвой

СК возбудил дело после крушения самолета под Москвой, где погибли 2 пилота

Начало событий в новости Раскрыты детали о причинах крушения самолета Ан-2 под Москвой

Следователь возбудил уголовное дело после крушения самолета в Московской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Начато расследование по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

По данным следствия, 9 сентября самолет потерпел крушение в районе аэродрома у поселка Ватулино Рузского городского округа. Два пилота не выжили.

Следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего. По одним данным речь идет о самолете Ан-2, по другим — самолете-амфибии «Алекс-251».

Экипаж проводил тестовый полет после долгосрочного ремонта. В течение дня, 9 сентября, борт поднимался в воздух трижды. Во время первых двух взлетов самолет летал по кругу, все проходило штатно, а на третий раз мотор издал странный звук, после чего борт начал резко терять высоту и рухнул на кукурузное поле возле деревни Ватулино. Крушение самолета могло произойти из-за неполадок с двигателем.