Начато расследование в связи с крушением самолета под Москвой

Следователь возбудил уголовное дело после крушения самолета в Московской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Начато расследование по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).
По данным следствия, 9 сентября самолет потерпел крушение в районе аэродрома у поселка Ватулино Рузского городского округа. Два пилота не выжили.
Следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего. По одним данным речь идет о самолете Ан-2, по другим — самолете-амфибии «Алекс-251».
Экипаж проводил тестовый полет после долгосрочного ремонта. В течение дня, 9 сентября, борт поднимался в воздух трижды. Во время первых двух взлетов самолет летал по кругу, все проходило штатно, а на третий раз мотор издал странный звук, после чего борт начал резко терять высоту и рухнул на кукурузное поле возле деревни Ватулино. Крушение самолета могло произойти из-за неполадок с двигателем.