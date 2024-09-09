Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:49, 9 сентября 2024Россия

Появились подробности о разбившемся в Подмосковье самолете

Mash: разбившийся в Подмосковье самолет Ан-2 использовался парашютным клубом
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Ан-2, разбившийся в Рузском городском округе Подмосковья, использовался местным парашютным клубом. Подробности о самолете появились в Telegram-канале Mash.

По информации издания, на борту находились пилот и его помощник. Выживших в авиакатастрофе нет.

О крушении легкого транспортного самолета Ан-2 под Москвой стало известно днем 9 сентября. По неподтвержденной информации, воздушное судно проходило испытательный полет. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Власти и официальные ведомства произошедшее пока не комментировали.

Ранее в Иркутской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-171 (модификация Ми-8), на борту которого находились четыре члены экипажа и двое медиков, которые летели в Орлик, чтобы доставить в больницу в Улан-Удэ ребенка. Предварительно, причиной крушения стал удар молнии, который привел к отказу рулевого управления.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Колумбийские наемники ВСУ расстреляли пленного российского бойца. Делом попросили заняться ФСБ и СК

      В России стартовали продажи инновационного робота-пылесоса. Чем удивляет новинка от Dreame?

      Реклама

      Названы негативные последствия употребления яблок

      Появилось видео удара «Ахмата» по жилым домам с бойцами ВСУ в Курской области

      Вероятность выхода Турции из НАТО оценили

      На Украине заявили о желании властей ввести систему видеонаблюдения за гражданами

      В Госдуме высказались об исчерпании оставшихся от СССР резервов энергетики

      Россияне бросились скупать новые автомобили

      Украинский пленный рассказал о бесполезности тренировок для мобилизованных

      На границе России с Китаем возникли пробки из-за срочного ввоза автомобилей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше