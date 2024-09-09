Появились подробности о разбившемся в Подмосковье самолете

Mash: разбившийся в Подмосковье самолет Ан-2 использовался парашютным клубом

Ан-2, разбившийся в Рузском городском округе Подмосковья, использовался местным парашютным клубом. Подробности о самолете появились в Telegram-канале Mash.

По информации издания, на борту находились пилот и его помощник. Выживших в авиакатастрофе нет.

О крушении легкого транспортного самолета Ан-2 под Москвой стало известно днем 9 сентября. По неподтвержденной информации, воздушное судно проходило испытательный полет. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Власти и официальные ведомства произошедшее пока не комментировали.

Ранее в Иркутской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-171 (модификация Ми-8), на борту которого находились четыре члены экипажа и двое медиков, которые летели в Орлик, чтобы доставить в больницу в Улан-Удэ ребенка. Предварительно, причиной крушения стал удар молнии, который привел к отказу рулевого управления.