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14:33, 3 сентября 2024Россия

Вертолет Ми-8 упал под Иркутском из-за удара молнии

Вертолет потерпел крушение под Иркутском из-за удара молнии и отказа управления

Фото: Владимир Баранов / РИА Новости

Вертолет Ми-8 потерпел крушение под Иркутском из-за удара молнии и отказа рулевого управления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника регионального координационного центра поиска и спасания Виктора Дрегера.

«Причина этой аварийной ситуации - ударила молния, отказ рулевого управления», — сказал он. Каких-либо других подробностей Дрегер не привел.

О крушении судна стало известно утром во вторник, 3 сентября, когда вертолет Ми-8 пропал с радаров.

Затем глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что все люди, находившиеся на борту воздушного судна, выжили. По его информации, двое пострадавших получили незначительные травмы. Виктор Дрегер ранее отмечал, что шесть человек удалось эвакуировать с места крушения борта.

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      Никита Абрамов
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