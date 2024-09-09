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13:44, 9 сентября 2024Россия

Стало известно о крушении самолета Ан-2 под Москвой

112: легкий транспортный самолет Ан-2 разбился в Рузском горокруге Подмосковья

Фото: Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны / РИА Новости

Легкий транспортный самолет Ан-2 разбился в Рузском городском округе Московской области. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По его данным, борт упал у аэродрома близ поселка Ватулино. Ан-2 проходил испытательный полет, на его борту находились двое пилотов — предварительно, никто из них не выжил.

На месте крушения работают экстренные службы. Других подробностей о случившемся пока не приводится.

3 сентября вертолет Ми-171 (модификация Ми-8) совершил жесткую посадку в Иркутской области. Воздушное судно с четырьмя членами экипажа и двумя медиками на борту выполняло рейс в Орлик, чтобы доставить в больницу в Улан-Удэ ребенка. Ми-8, предварительно, потерпел крушение из-за удара молнии и отказа рулевого управления.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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