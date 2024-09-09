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19:37, 9 сентября 2024Забота о себе

Россиян предупредили об опасных свойствах меда

Иммунолог Крючков сообщил, что детям до года мед противопоказан

Фото: Jez Timms / Unsplash

Детям до года мед противопоказан, потому что он может привести к ботулизму, рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Об опасных свойствах меда он предупредил в беседе с «Лентой.ру».

«С медом надо быть аккуратными. Понятно, что это полезный продукт для большинства людей. Но, например, есть очень распространенные аллергии, в том числе перекрестные аллергии — пыльцевые. То есть мед — это очень аллергенный продукт», — сообщил Крючков.

Кроме того, иммунолог отметил, что мед — это богатый сахарами продукт, в первую очередь фруктозой. А это довольно вредно, добавил он.

«Третий момент — это опасность ботулизма, особенно у детей. Но не такого ботулизма, как мы к нему привыкли. А дело в том, что там могут содержаться споры клостридии, из-за этого детям до года мед противопоказан. Ведь эти споры могут у них развить саму инфекцию, что для взрослых не характерно, и может быть такой особый тип ботулизма», — заключил он.

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Ранее терапевт, невролог, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, что мед необходимо принимать в натуральном виде или растворять только в теплых напитках, так как в горячих он теряет свои полезные свойства.

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      Алена Шевченко
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