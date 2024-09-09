Политолог оценил угрозу польско-украинской группировки у границ Белоруссии

Политолог Дзермант: Украина может вовлечь в военный конфликт Белоруссию и Польшу

Украинское руководство может пойти на «безумные действия» и вовлечь в конфликт Белоруссию и Польшу. Об этом сказал газете «ВЗГЛЯД» политолог Алексей Дзермант.

По словам эксперта, совместная группировка Польши и Украины вблизи границ составляет около половины всей белорусской армии. Он добавил, что военные размещают около белорусской границы ударное и наступательное оружие. По этой причине, считает Дзермант, Минск станет тесно взаимодействовать с Москвой по вопросу возможного реагирования. При этом Киев и Варшава продолжат курс на эскалацию, хотя многое будет зависеть от ситуации в зоне специальной военной операции.

«Если перед ВСУ поставят цель оттянуть российскую армию в сторону Белоруссии, то возможны провокации на границе. Если же польские власти почувствуют, что украинские войска терпят поражение, то риски для них возрастут, и они вряд ли станут участвовать в конфликте», — заключил эксперт.

Ранее в Белоруссии рассказали о крупной группировке Вооруженных сил Польши у рубежей госграницы. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что на территории Польши и стран Балтии значительно увеличилась численность боевых танков, боевых бронированных машин различных типов.