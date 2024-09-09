В Белоруссии рассказали о крупной группировке ВС Польши у рубежей госграницы

СБ Белоруссии: Польша развернула у госграницы группировку в восемь тысяч бойцов

Польша и страны Балтии нагнетают обстановку на госгранице Белоруссии. Непосредственно у рубежей на польской территории развернута группировка в восемь тысяч человек, рассказал госсекретарь Совета безопасности (СБ) Белоруссии Александр Вольфович, пишет издание «Национальная оборона».

«В Польше под предлогом усиления ее охраны развернута группировка в рамках операции "Безопасное Подлясье" численностью до 17 тысяч человек, в том числе 8 тысяч непосредственно у наших рубежей», — указал он.

По словам Вольфовича, на территории Польши и стран Балтии значительно увеличилась численность боевых танков, боевых бронированных машин различных типов. Кроме того, в Польше формируется новая механизированная дивизия, резюмировал госсекретарь СБ.

Ранее Александр Вольфович заявил, что Совет Безопасности Белоруссии фиксирует постоянные провокации и различного рода инциденты. Прежде всего на государственной границе республики и Союзного государства со стороны Польши, Украины и стран Балтии,

В конце августа министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что направленные на усиление границы с Украиной войска уже находятся на месте. По его словам, Минск готов реагировать на любые провокации со стороны «уже в агонии находящегося режима Украины».

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на белорусско-украинской границе находятся более 120 тысяч военных ВСУ.