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22:29, 18 августа 2024Бывший СССР

В Белоруссии заявили о готовности реагировать на провокации Киева

Министр обороны Белоруссии Хренин: Минск готов реагировать на провокации Киева
Виктор Хренин

Виктор Хренин. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что направленная на усиление границы с Украиной группировка войск уже находится на месте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».

По его словам, Минск готов реагировать на любые провокации со стороны «уже в агонии находящегося режима Украины». Он подчеркнул, что Белоруссия не может быть уверена «в адекватности действий» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на белорусско-украинской границе находятся более 120 тысяч военных ВСУ. Он также напомнил, что подобное обострение обстановки на границе наблюдалось в начале июля во время подготовки к параду в Минске, посвященному Дню независимости.

18 августа Лукашенко заявил, что необходимо сесть за стол переговоров и закончить «драчку» на Украине. По его словам, переговоры следует начать с того, на чем закончили в Стамбуле.

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