Лукашенко: Украина держит на границе с Белоруссией более 120 тысяч военных

На белорусско-украинской границе находятся более 120 тысяч военных ВСУ. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Россия-1».

«На белорусско-украинской границе более 120 тыc. военных Украины они держат на нашей границе. Видя их агрессивную политику, мы разместили наших военных вдоль границы», — подчеркнул политик.

Кроме того, Лукашенко напомнил, что подобное обострение обстановки на границе наблюдалось в начале июля во время подготовки к параду в Минске, посвященному Дню независимости. Белоруссия была вынуждена усилить охрану на границах, туда была отправлена почти треть армии республики.

Ранее Лукашенко заявил, что необходимо сесть за стол переговоров и закончить «драчку» на Украине. По словам лидера Белоруссии, переговоры по Украине следует начать с того, на чем закончили в Стамбуле.

В интервью «России-1» белорусский лидер также подчеркнул, что денацификация Украины уже состоялась. Он также отметил, что в данный момент 70 процентов граждан ненавидят своего лидера Владимира Зеленского.

Кроме того, Лукашенко назвал условие, при котором Украина будет уничтожена. По его словам, «если будет так, как под Курском, это будет эскалация, которая закончится уничтожением Украины». Политик в очередной раз заявил о том, что необходимо начать переговоры для завершения конфликта.