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05:12, 9 сентября 2024Бывший СССР

В Белоруссии заявили о провокациях на границе со стороны ряда стран

СБ Белоруссии: идут провокации на границе со стороны Украины, Польши, Балтии

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Совет Безопасности (СБ) Белоруссии фиксирует постоянные провокации и различного рода инциденты. Прежде всего на государственной границе республики и Союзного государства со стороны Польши, Украины и стран Балтии, рассказал госсекретарь СБ страны Александр Вольфович, пишет журнал «Национальная оборона».

«Одновременно новым элементом обстановки стали постоянные провокации и различного рода инциденты, прежде всего на государственной границе Республики Беларусь и Союзного государства», — подчеркнул он.

По словам Вольфовича, один из последних наиболее резонансных примеров — это залет на территорию Белоруссии украинских беспилотников, часть из которых была сбита силами ПВО страны.

Ранее Вольфович рассказал, что Минск усилил охрану и оборону госграницы на юге страны. По его словам, это необходимо «для адекватного реагирования на складывающуюся обстановку». До этого он информировал, что около белорусской границы находится украинская группировка из 14 тысяч военнослужащих.

На прошлой неделе государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что бывшие советские республики, состоящие в ЕС и НАТО, никогда не будут равными для своих партнеров, которые используют их против России и Белоруссии.

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      Марина Совина
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