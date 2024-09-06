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13:18, 6 сентября 2024Бывший СССР

В Союзном государстве заявили о неравенстве бывших советских республик со странами НАТО

Мезенцев: бывшие республики СССР никогда не будут равными для НАТО

Фото: Юлия Морозова / ТАСС

Бывшие советские республики, состоящие в ЕС и НАТО, никогда не будут равными для своих партнеров, которые используют их против России и Белоруссии. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, передает РИА Новости.

«Сегодня для этих стран, ранее единых с другими союзными республиками в рамках единого отечества, определена вспомогательная роль, абсолютно несамостоятельная, и они, естественно, вынуждены позиционировать себя как равные партнеры лидерам стран НАТО, лидерам Европейского союза, не являясь таковыми. И никогда отношение к ним не будет отношением равных партнеров», — сказал он.

По его словам, эти государства включены в решение задач по устрашению и по борьбе с угрозами, которых в отношении этих стран не может быть ни от Белоруссии, ни от России.

Ранее Мезенцев заявил, что украинский и русский народы связаны многовековой историей и общим культурным и духовным кодом, поэтому нынешняя политика Киева не сможет поссорить их. Он подчеркнул, что, по его мнению, абсолютное большинство россиян относятся к украинскому народу с симпатией.

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      Александр Курбатов
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