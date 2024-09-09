Вольфович: Белоруссия усилила охрану и оборону госграницы на юге страны

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в интервью журналу «Национальная обороны» заявил, что Минск усилил охрану и оборону госграницы на юге страны.

По его словам, это необходимо «для адекватного реагирования на складывающуюся обстановку». Он добавил, что страна развернула на границе дополнительные соединения и воинские части.

Вольфович сообщил, что особое внимание уделяется повышению эффективности системы комплексного противодействия беспилотным летательным аппаратам и контрдиверсионным действиям.

Ранее Вольфович заявил, что около белорусской границы находится украинская группировка из 14 тысяч военнослужащих. «Наша группировка у государственной границы — это просто смешно говорить, что она угрожает безопасности Украины», — сказал он.