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03:47, 9 сентября 2024Бывший СССР

Белоруссия усилила охрану и оборону госграницы на юге страны

Вольфович: Белоруссия усилила охрану и оборону госграницы на юге страны
Александр Вольфович

Александр Вольфович. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в интервью журналу «Национальная обороны» заявил, что Минск усилил охрану и оборону госграницы на юге страны.

По его словам, это необходимо «для адекватного реагирования на складывающуюся обстановку». Он добавил, что страна развернула на границе дополнительные соединения и воинские части.

Вольфович сообщил, что особое внимание уделяется повышению эффективности системы комплексного противодействия беспилотным летательным аппаратам и контрдиверсионным действиям.

Ранее Вольфович заявил, что около белорусской границы находится украинская группировка из 14 тысяч военнослужащих. «Наша группировка у государственной границы — это просто смешно говорить, что она угрожает безопасности Украины», — сказал он.

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      Марина Совина
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