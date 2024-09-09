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14:01, 9 сентября 2024Силовые структуры

Полиция задержала работавших на телефонных мошенников курьеров

В Москве задержали работавших на телефонных мошенников 18-летних россиян

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве полицейские задержали двух 18-летних россиян, работавших на телефонных мошенников. Об этом в понедельник, 9 сентября, в своем Telegram-канале сообщает МВД Медиа.

По данным следствия, на двух мужчин обратили внимание после обращения 65-летней жительницы Москвы, которую обманули и убедили отдать курьерам свыше четырех миллионов рублей. Женщина рассказала, что отдала деньги у подъезда на Перовской улице. Сыщики установили, что телефонным мошенникам помогают два молодых человека, который ради сомнительного заработка специально приехали из другого региона.

Полицейские выяснили, что задержанные причастны к аналогичному мошенничеству, совершенному ранее в отношении 86-летнего мужчины, у которого забрали 5,6 миллиона рублей и перечислили их нанимателям.

7 сентября сообщалось, что мошенники обманули 79-летнего генерала КГБ Юрия Яровенко на 60 миллионов рублей.

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      Владимир Седов
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