Полиция задержала работавших на телефонных мошенников курьеров

В Москве задержали работавших на телефонных мошенников 18-летних россиян

В Москве полицейские задержали двух 18-летних россиян, работавших на телефонных мошенников. Об этом в понедельник, 9 сентября, в своем Telegram-канале сообщает МВД Медиа.

По данным следствия, на двух мужчин обратили внимание после обращения 65-летней жительницы Москвы, которую обманули и убедили отдать курьерам свыше четырех миллионов рублей. Женщина рассказала, что отдала деньги у подъезда на Перовской улице. Сыщики установили, что телефонным мошенникам помогают два молодых человека, который ради сомнительного заработка специально приехали из другого региона.

Полицейские выяснили, что задержанные причастны к аналогичному мошенничеству, совершенному ранее в отношении 86-летнего мужчины, у которого забрали 5,6 миллиона рублей и перечислили их нанимателям.

7 сентября сообщалось, что мошенники обманули 79-летнего генерала КГБ Юрия Яровенко на 60 миллионов рублей.