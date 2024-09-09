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10:27, 9 сентября 2024Забота о себе

Пожилая женщина лишилась прямой кишки и обвинила в этом «Оземпик»

62-летняя американка заявила, что лишилась части кишки из-за приема «Оземпика»

Фото: Piron Guillaume / Unsplash

Американка Хуанита Гантт подала иск против компании Novo Nordisk — производителя популярных препаратов от диабета, продаваемых под торговыми марками «Оземпик» и «Вегови». Женщина заявила, что лишилась части прямой кишки из-за не указанных в инструкции к лекарству побочных эффектов, пишет People.

62-летняя Гантт рассказала, что сначала ей прописали прием «Вегови», а затем «Оземпика», потому что врач считал, что при весе 109 килограммов у нее высокий риск развития диабета. «Я чувствовала себя хорошо, мне нравилось не переживать о своем аппетите, не было тяги к еде. Я просто чувствовала, что делаю что-то хорошее для себя», — вспоминает американка. Однако в октябре 2023 года муж нашел ее на полу без сознания. Обследование показало, что часть ее толстого кишечника отмерла, и ее необходимо удалить. Во время восстановления после операции у пожилой женщины случилась остановка сердца.

Сейчас Гантт живет с илеостомическим мешком — тонкую кишку вывели в бок женщины, и кал выводится из получившегося отверстия. В случившемся она обвинила «Оземпик», но представитель Novo Nordisk в беседе с изданием People заверил: безопасность средств находится под постоянным контролем. «Novo Nordisk считает, что обвинения в этом иске необоснованны, мы намерены решительно защищаться от этих претензий», — заявил он.

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Семаглутид и лираглутид — ключевые действующие вещества препаратов «Оземпик», «Вегови» и их аналогов — применяются при лечении сахарного диабета второго типа и ожирения. Эти средства регулируют аппетит и уровень глюкозы в крови.

Ранее кардиолог и диетолог Константин Иванов предостерег россиян от похудения с помощью популярного у звезд средства. По словам врача, при употреблении «Оземпика», «Вегови» и их аналогов повышается риск развития рака щитовидной железы.

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      Александра Лисица
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