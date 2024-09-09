Премьер Грузии ответил на критику закона против ЛГБТ от Запада

Премьер Грузии Кохабидзе: в Грузии не понимают критику закона против ЛГБТ

В Грузии не понимают критику закона против ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) со стороны Запада. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.

Глава правительства Грузии назвал «тревожной и непонятной» критику западных стран в адрес законопроекта против пропаганды ЛГБТ.

4 сентября парламент Грузии во втором чтении из трех одобрил этот закон. Большинство в парламенте составляет партия Кобахидзе «Грузинская мечта».

На принятие закона негативно отреагировала европейская внешнеполитическая служба, а также координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен.

В июне 2023 года Ираклий Кобахидзе заявлял о недопустимости пропаганды ЛГБТ среди детей. Премьер Грузии выразил надежду, что от страны не будут требовать популяризации этого движения.