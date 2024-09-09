Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:07, 9 сентября 2024Бывший СССР

Премьер Грузии ответил на критику закона против ЛГБТ от Запада

Премьер Грузии Кохабидзе: в Грузии не понимают критику закона против ЛГБТ

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Грузии не понимают критику закона против ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) со стороны Запада. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.

Глава правительства Грузии назвал «тревожной и непонятной» критику западных стран в адрес законопроекта против пропаганды ЛГБТ.

4 сентября парламент Грузии во втором чтении из трех одобрил этот закон. Большинство в парламенте составляет партия Кобахидзе «Грузинская мечта».

На принятие закона негативно отреагировала европейская внешнеполитическая служба, а также координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен.

В июне 2023 года Ираклий Кобахидзе заявлял о недопустимости пропаганды ЛГБТ среди детей. Премьер Грузии выразил надежду, что от страны не будут требовать популяризации этого движения.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Болиев
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле намекнули на молчание США по урегулированию конфликта на Украине

      В России стартовали продажи инновационного робота-пылесоса. Чем удивляет новинка от Dreame?

      Реклама

      Ксения Собчак похвасталась новыми туфлями за десятки тысяч рублей

      Пескову задали вопрос о свадьбе детского омбудсмена России и учредителя «Царьграда»

      Сын самого титулованного российского военнослужащего назвал причину его смерти

      Зидан объяснил нежелание работать в «Манчестер Юнайтед»

      Российскому пенсионеру дали срок за расправу над соседями

      Магнитная буря накроет Землю

      В России спрогнозировали резкий рост выручки продуктовых сетей

      Украина попыталась атаковать беспилотниками сразу два российских региона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше