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11:30, 9 сентября 2024Силовые структуры

Пьяный россиянин сжег венок и цветы в Вечном огне

СК: в Улан-Удэ мужчина сжег венок и цветы в Вечном огне

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Бурятии мужчину обвинили в осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 2 сентября пьяный мужчина в парке «Мемориал Победы» в Улан-Удэ бросил в Вечный огонь похоронный венок и цветы, находившиеся возле мемориального комплекса. Камеры видеонаблюдения зафиксировали преступление, поэтому фигуранта сразу же задержали.

На допросе россиянин признал вину. В отношении него возбуждено дело по части 3 статьи 354.1 («Реабилитация нацизма») УК РФ.

Ранее стало известно, что двое молодых людей сожгли искусственные цветы, возложенные гражданами на мемориале «Вечный огонь» в Чудово.

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      Екатерина Кашурникова
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