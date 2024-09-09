Пьяный россиянин сжег венок и цветы в Вечном огне

СК: в Улан-Удэ мужчина сжег венок и цветы в Вечном огне

В Бурятии мужчину обвинили в осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 2 сентября пьяный мужчина в парке «Мемориал Победы» в Улан-Удэ бросил в Вечный огонь похоронный венок и цветы, находившиеся возле мемориального комплекса. Камеры видеонаблюдения зафиксировали преступление, поэтому фигуранта сразу же задержали.

На допросе россиянин признал вину. В отношении него возбуждено дело по части 3 статьи 354.1 («Реабилитация нацизма») УК РФ.

Ранее стало известно, что двое молодых людей сожгли искусственные цветы, возложенные гражданами на мемориале «Вечный огонь» в Чудово.