Раскрыта судьба солдата с написанным в доме под Курском позывным

RT узнал судьбу бойца с позывным Хан, который был написан в доме под Курском

Российский военный с позывным Хан, который был написан в доме под Курском, погиб 9 августа. Об этом узнали журналисты RT.

Надпись с позывными появилась в одном из покинутых домов в селе Коровяковка на границе с Украиной. В послании упоминались три позывных: Кот из Мурманска, Зефир из Оренбурга, однако возле позывного Хан город не был указан. Надпись датировалась 11 августа.

Удалось выяснить, что военный с позывным Хан, которого зовут Владимиром, позвонил домой 8 августа и сообщил супруге Елене, что отправляется на боевое задание. После связь с бойцом пропала, его брат Сергей начал поиски. Он допустил, что надпись с позывными оставили сослуживцы Владимира двумя днями позже в память о нем.

«Когда нам из военкомата сообщили о его смерти 9 августа, я понял из документов, что мой брат был в числе тех, кто отбивал ВСУ на подступах к Курской атомной станции», — рассказал он.

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа. С момента атаки на этот регион прошло больше месяца.