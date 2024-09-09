Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:21, 9 сентября 2024Россия

Раскрыта судьба солдата с написанным в доме под Курском позывным

RT узнал судьбу бойца с позывным Хан, который был написан в доме под Курском

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российский военный с позывным Хан, который был написан в доме под Курском, погиб 9 августа. Об этом узнали журналисты RT.

Надпись с позывными появилась в одном из покинутых домов в селе Коровяковка на границе с Украиной. В послании упоминались три позывных: Кот из Мурманска, Зефир из Оренбурга, однако возле позывного Хан город не был указан. Надпись датировалась 11 августа.

Материалы по теме:
«Будущее куется на полях сражений» Как изменились отношения России и Белоруссии после начала конфликта на Украине
«Будущее куется на полях сражений»Как изменились отношения России и Белоруссии после начала конфликта на Украине
25 января 2023
«Это новый раунд давней борьбы» Почему конфликт России и Украины был неизбежен и что ждет отношения двух стран в будущем?
«Это новый раунд давней борьбы»Почему конфликт России и Украины был неизбежен и что ждет отношения двух стран в будущем?
29 ноября 2022
«Недооценивать врага — преступление» Морпехи 155-й бригады — о боях за Павловку, танковых дуэлях и отношении к противнику
«Недооценивать врага — преступление»Морпехи 155-й бригады — о боях за Павловку, танковых дуэлях и отношении к противнику
28 ноября 2022

Удалось выяснить, что военный с позывным Хан, которого зовут Владимиром, позвонил домой 8 августа и сообщил супруге Елене, что отправляется на боевое задание. После связь с бойцом пропала, его брат Сергей начал поиски. Он допустил, что надпись с позывными оставили сослуживцы Владимира двумя днями позже в память о нем.

«Когда нам из военкомата сообщили о его смерти 9 августа, я понял из документов, что мой брат был в числе тех, кто отбивал ВСУ на подступах к Курской атомной станции», — рассказал он.

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа. С момента атаки на этот регион прошло больше месяца.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Польские десантники высадились в селе вместо пустыни. Один боец упал на крышу, другой — повис на проводах

      Захарова указала на одно «но» в лице Украины при открытии заседания МАГАТЭ

      Молдавия заявила о временной приостановке переговоров с «Газпромом» по долгу

      В Воронежской области прекратилась детонация боеприпасов

      В российском регионе уничтожили три украинских беспилотника

      В Молдавии допустили возобновление закупок полного объема газа у «Газпрома»

      В Германии оценили план Шольца по Украине

      В ЛНР назвали причину посыпавшейся обороны ВСУ в Донбассе

      В Белом доме пообещали следить за военными учениями России и Китая

      Раскрыта судьба солдата с написанным в доме под Курском позывным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше