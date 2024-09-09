Режиссер «Собачьего сердца» пожаловался на отсутствие интереса к нему

Известный режиссер Владимир Бортко рассказал, что не снимает кино больше восьми лет, потому что оказался никому не нужен. Его слова передает издание 78.ru.
78-летний автор культовой картины «Собачье сердце» и сериала «Мастер и Маргарита» признался, что готов работать и даже имеет на руках несколько сценариев, однако никто не хочет с ним сотрудничать.
«В общем, выкинут отовсюду, никому не нужен. Восемь лет ничего не снимаю. Пять оплаченных сценариев есть, которые не снимаются. Ходил в театры, там говорят: "Да-да, конечно, приходите на следующий сезон"», — поделился постановщик.
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