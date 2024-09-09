Режиссер «Собачьего сердца» пожаловался на отсутствие интереса к нему

Режиссер «Собачьего сердца» Владимир Бортко заявил, что стал никому не нужен

Известный режиссер Владимир Бортко рассказал, что не снимает кино больше восьми лет, потому что оказался никому не нужен. Его слова передает издание 78.ru.

78-летний автор культовой картины «Собачье сердце» и сериала «Мастер и Маргарита» признался, что готов работать и даже имеет на руках несколько сценариев, однако никто не хочет с ним сотрудничать.

«В общем, выкинут отовсюду, никому не нужен. Восемь лет ничего не снимаю. Пять оплаченных сценариев есть, которые не снимаются. Ходил в театры, там говорят: "Да-да, конечно, приходите на следующий сезон"», — поделился постановщик.

Ранее сообщалось, что актер Панкратов-Черный рассказал, почему отказался от роли в «Мастере и Маргарите».