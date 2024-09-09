Россиян предупредили о возможном распространении передаваемого комарами вируса

Ученый Болков сообщил о возможном распространении передаваемого комарами вируса

Научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков предупредил россиян о возможном распространении африканского вируса Усуту, переносимого комарами. Об этом сообщают «Известия».

По словам специалиста, приход новых инфекций связан с тем, что меняется климат и ареал обитания животных. Он отметил, что вирус Усуту является «родственником» вирусов Западного Нила и энцефалита и переносится около 60 видами перелетных птиц, а также самыми обычными комарами вида Culex pipiens. Вирус родом из Южной Африки, однако в последние годы его следы часто обнаруживаются в странах Европы. Зафиксированы также случаи заражения человека.

При этом Болков призвал не паниковать. По его словам, все эти инфекции трансмиссивные, то есть они переносятся укусами. Он отметил, что с ними можно бороться, не давая распространяться комарам.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России выявлено незначительное превышение среднемноголетнего уровня заболеваемости лихорадкой Западного Нила. Она зарегистрирована в 22 регионах, при этом в большинстве субъектов регистрируются единичные случаи.