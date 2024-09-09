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13:05, 9 сентября 2024Экономика

Россияне бросились экономить на ремонте

Россияне бросились делать ремонт самостоятельно ради экономии на рабочих

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Россияне бросились делать ремонт самостоятельно — 67 процентов опрошенных предпочитают обновлять интерьер своими силами. Такие данные приводят аналитики онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» в своем исследовании, пишут «Известия».

Около 68 процентов респондентов признались, что приняли такое решение ради экономии на услугах профессиональных бригад. Еще 13 процентов отметили, что им важен личный контроль над процессом, а 8 процентов убеждены, что проще самим воплотить задумку, чем объяснить ее подрядчикам.

Однако многим пришлось столкнуться с проблемами. Четверти опрошенных (24 процента) не хватило нужных инструментов, а 18 процентов россиян признались, что ошиблись в расчетах бюджета. Примерно 15 процентов указали на трудности с визуализацией конечного результата, а 14 процентов пожаловались на нехватку времени для завершения ремонта.

На исправление ошибок каждый десятый опрошенный (10 процентов) потратил 150-200 тысяч рублей, еще 9 процентов — более 250 тысяч рублей. Большинству россиян (63 процента) устранение недочетов обошлось в сумму до 50 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что четверть россиян (24 процента) делает ремонт в квартире самостоятельно. При этом самой популярной причиной такого решения была уверенность в собственных силах.

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      Нина Ташевская
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