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22:29, 6 сентября 2024Экономика

Россияне оценили свои силы в ремонте квартир

«Ренессанс Страхование»: четверть россиян делает ремонт дома самостоятельно

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Четверть россиян (24 процента) занимается ремонтом дома самостоятельно. Какие работы в квартире граждане доверяют профессионалам, выяснили в группе «Ренессанс Страхование». Результатами исследования делится РБК.

Те, кто делает ремонт сам, в большинстве своем идет на это, потому что уверен в своих силах. Об этом рассказали 27 процентов опрошенных. 26 процентов считают, что ремонт не требует много времени, столько же уточнили, что не хотят платить за чужую работу. 21 процент участников опроса сообщили, что предпочитают лично отвечать за процесс, а 15 процентов — остаются недовольны качеством чужой работы.

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Как выяснилось, больше трети соотечественников для устранения любых бытовых поломок приглашают мастеров — в этом признались 36 процентов респондентов. 40 процентов опрошенных заявили, что способны и сами выполнить часть работ — за остальным такие респонденты все же идут к профи.

Опрос показал, что самым трудоемким видом ремонтных работ является выравнивание стен и полов. Для этого профессионалов приглашает 36 процентов россиян. К плиточникам обращаются 30 процентов опрошенных, к электрикам — 29 процентов, а к сантехникам — 27 процентов. Реже всего россияне обращаются за помощью, если нужно заменить розетку или провести мелкий ремонт — этот вариант ответа выбрал 41 процент участников исследования. Собрать мебель самостоятельно готовы 29 процентов соотечественников, прикрутить полку или карниз — 22 процента.

За ходом работы следит львиная доля респондентов (73 процента), полное доверие к ремонтникам проявляет лишь 17 процентов опрошенных. 8 процентов респондентов не следит за мастерами лично, а перекладывает ответственность за это третьему лицу.

Ранее сообщалось о резком увеличении жалоб на плохой ремонт. За январь-май спрос на услуги нотариусов для фиксации некачественного ремонта застройщика или подрядчика вырос на 38 процентов.

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      Виктория Клабукова
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