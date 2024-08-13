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10:18, 13 августа 2024Экономика

Россияне стали чаще жаловаться на плохой ремонт

ФНП: спрос на услуги нотариусов из-за плохого ремонта вырос на 38 %

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

За пять месяцев 2024 года спрос на услуги нотариусов для фиксации плохого ремонта или некачественной работы застройщика вырос на 38 процентов. О том, что россияне стали чаще жаловаться на это, со ссылкой на пресс-службу Федеральной нотариальной палаты (ФНП) сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, в стране набирает популярность такое нотариальное действие, как обеспечение доказательств, в том числе офлайн. Так, в ряде случаев специалист помогает запротоколировать недостатки при ремонте или возведении здания. Нотариус выезжает на место, фиксирует дефекты, в том числе с помощью фотосъемки, и в результате выдает заключение. Оно обладает повышенной доказательственной силой, а следовательно, дает истцу дополнительный шанс отстоять свои права в суде и добиться компенсации от застройщика или подрядчика.

Ранее в августе стало известно, что больше половины россиян совершали ошибки при проведении ремонта дома или квартиры. При этом, согласно результатам соответствующего опроса, 63 процентам респондентов исправление недочетов обошлось менее чем в 50 тысяч рублей.

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      Полина Кислицына
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