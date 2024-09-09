Россияне рекордно закупились игристым вином

Летом 2024 года в России купили рекордный за восемь лет объем игристого вина

Летом 2024 года в России купили пять миллионов декалитров (дал) игристого вина. О рекордном объеме приобретенных напитков со ссылкой на данные Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) сообщает РБК.

В годовом выражении продажи выросли на 10,6 процента, а в сравнении с 2017 годом они выросли почти вдвое: за июнь-август 2017 года купили чуть более трех миллионов декалитров.

Вместе с тем производство отечественных напитков также увеличилось до 4,1 миллиона дал (плюс 1,7 миллиона с 2017 года). Доля российского игристого на рынке выросла до 68 процентов, отмечал в 2023 году действующий замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Тенденцию объясняют восстановлением рынка. По словам директора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, процесс запустило повышение акцизов на винные газированные напитки, в результате чего их стоимость начала уравниваться.

По словам замдиректора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства РФ Ирины Фединой, в первом полугодии 2024 года производство вина резко выросло. Так, игристых и крепленых вин в стране в январе-июне было выпущено на 21 процент больше, а рост производства крепленых вин составил сразу 73 процента. Производство винодельческой продукции в РФ возросло на 21 процент, а объем продаж — почти на 5 процентов в годовом выражении. При этом продажи игристых вин увеличились на 13 процентов, крепленого вина — на 12 процентов.